رئيس إسرائيل يسلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل حكومة موحدة

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين مساء اليوم زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني جانتس، بتشكيل حكومة جديدة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ريفلين سلم جانتس كتاب التفويض لتشكيل الحكومة، اذ سيمنح أربعة أسابيع لإتمام المهمة وذلك بعد إعادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التكليف لإخفاقه في

تشكيل حكومي.



ومن المتوقع أن تلتقي فرق التفاوض من حزبي أزرق- أبيض الذي يتزعمه بيني جانتس، وحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، يوم غد الخميس لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة.



وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية

فإن حزب الليكود أعلن موافقته قبول الدعوة، وذلك بعد وقت قصير من تصريحات لنتنياهو أكد فيها أنه لا يرغب باجراء انتخابات جديدة، وأنه يسعى لحكومة وحدة واسعة ومستقرة.



في هذا السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت "، مساء اليوم الأربعاء أن كتلة اليمين الإسرائيلية عقدت اجتماع لها اليوم لمناقشة مسألة تشكيل حكومة وحدة وعدم الذهاب لانتخابات ثالثة.