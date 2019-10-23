العثور على شاحنة جديدة ببريطانيا تحتوى 9 مهاجرون على قيد الحياة

أوقف رجال الشرطة في بريطانيا شاحنة كانت تقل 9 مهاجرين في مقطورتها بمدينة كنت، بعد ساعات فقط من أكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن. 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن. وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأشخاص الـ 9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20 الـ 9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20

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