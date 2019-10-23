المقرر الأممي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

دعا مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وواجباته القانونية، لإجبار إسرائيل على وقف ضمها للأراضي الفلسطينية، وإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ورفع العقبات التي تحول دون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأكد لينك في تقرير له قدمه أمس للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع الراهن للاحتلال وضم إسرائيل للمزيد من الأراضي الفلسطينية غير مقبول، ولا يمكن أن يكون مستداما دون تدخل دولي حاسم، داعيا إلى فتح ما وصفه بالقفص الحديدي للاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ القرارات الدولية التي لا تعد ولا تحصى.