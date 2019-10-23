المقرر الأممي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وأكد لينك في تقرير له قدمه أمس للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع الراهن للاحتلال وضم إسرائيل للمزيد من الأراضي الفلسطينية غير مقبول، ولا يمكن أن يكون مستداما دون تدخل دولي حاسم، داعيا إلى فتح ما وصفه بالقفص الحديدي للاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ القرارات الدولية التي لا تعد ولا تحصى.
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