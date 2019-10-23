تكليف بيني جانتس بتشكيل حكومة إسرائيلية

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، النائب بيني جانتس زعيم حزب «أزرق أبيض» بتشكيل الحكومة.

وقال ريفلين، في تصريح لوسائل الإعلام، إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم «تنازلات». بينما وعد جانتس بـ «محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي».

وبعد انتخابات تشريعية في 17 سبتمبر، كلف ريفلين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل ائتلاف حكومي. لكنه نتنياهو لم ينجح في المهمة وأعلن الاثنين التوقف عن ذلك.

وفي اليوم التالي، أعلن ريفلين أنه سيكلف اليوم الأربعاء رسميا جانتس هذه المهمة.

يأتي تكليف جانتس بعد مشاروات أجراها ريفلين، أمس الثلاثاء، مع الكتل البرلمانية وأظهرت عدم اعتراضها على تكليف جانتس.

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وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها نتنياهو في تشكيل حكومة في أعقاب انتخابات عامة.

وسيكون أمام جانتس، رئيس الأركان السابق، 28 يوما لإكمال المهمة الصعبة المتمثلة في تشكيل الحكومة.

وإذا أخفق جانتس أيضا، فإن الرئيس سيبلغ رئيس الكنيست أنه لا يوجد إمكانية لتشكيل الحكومة. في هذه الحالة، سيكون أمام أعضاء الكنيست، البالغ عددهم 120 عضوا، الفرصة لجمع تأييد 61 عضوا من أعضاء الكنيست لاختيار مرشح. وسيكون لديهم مهلة مدتها 21 يومًا للقيام بذلك. وإذا أخفقوا، فسيتعين حل الكنيست مجددا وستُجرى انتخابات جديدة.