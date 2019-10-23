الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل "بريكست" دون تحديد مدة

قال مصدر أوروبي إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ، اليوم الأربعاء، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد.

وتابع المسؤول، بعد اجتماع سفراء الدول الـ 27 في بروكسل، "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك".

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وأضاف "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".

وكان البرلمان البريطاني قد رفض الجدول الزمني السريع لرئيس الوزراء بوريس جونسون للتصديق على صفقة الخروج، مما دفع رئيس الوزراء إلى تعليق تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليستشير زعماء الاتحاد الأوروبي.

كان جونسون قد بعث رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأجيل موعد خروج بلاده المقرر في 31 أكتوبر الجاري، وفقا لقانون صادق عليه مجلس النواب البريطاني.