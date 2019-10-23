العراق يعلن اعتقال قيادي في "داعش" غربي الموصل

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال ما يسمى والي الجزيرة في تنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل ثلاثة قادة كانوا برفقته غربي مدينة الموصل شمال بغداد.
وقال النقيب علي البياتي إن "عناصر اعتقلوا اليوم والي الجزيرة، وقتلوا ثلاثة قادة كانوا برفقته في تبادل لإطلاق النار بقضاء تلعفر غرب الموصل، وإنه تم اقتياده إلى مقر العمليات للتحقيق معه، وتقديمه للقضاء العراقي".
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وعلى صعيد آخر، أفاد المقدم سلام العكيدي من شرطة محافظة نينوى بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل مختار قرية "المريقة" التابعة لقضاء "الحضر" جنوب الموصل وقتلوا طلال مديد شنو مختار القرية قبل أن يلوذوا بالفرار.
وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر وخلاليا داعش المتشدد النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.
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