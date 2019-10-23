جونسون يعرب لألمانيا عن عدم رغبته في تأخير "بريكست"

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن عدم رغبته في تأخير خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه يتعين خروج بريطانيا من التكتل في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري.

وأعلن مكتب الحكومة البريطانية في "داونينج ستريت" في لندن، اليوم الأربعاء، أن الاتصال جاء مساء أمس الثلاثاء، بعد أن رفض مجلس العموم البريطاني في تصويت ثان الخطة الخاصة بالجدول الزمني التي تقدم بها جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب رفض البرلمان للجدول الزمني، قرر جونسون تجميد القانون الخاص بخروج بريطانيا.

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ومن أجل تنفيذ اتفاق الخروج الذي اتفق عليه مع بروكسل، يحتاج جونسون إلى تمديد مهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم البريطاني قد وافق أمس الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتاً على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي توصل إليها رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي، غير أن المجلس رفض الجدول الزمني لبحث اتفاق الخروج.