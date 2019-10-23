قائد قوات سوريا الديمقراطية: ترامب وعدنا بدعم طويل الأمد

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات.
وأضاف كوباني، في تغريدة على موقع تويتر، أن ترامب تعهد بمواصلة الدعم في "مجالات مختلفة".
وأكد قائد قوات سوريا الديمقراطية أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب.
وتسيطر هذه القوات، التي شكلت حليفا كبيرا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، على أجزاء من شمال شرق سوريا.
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وسمح قرار ترامب الانسحاب من شمال سوريا لتركيا بشن عدوان عسكري في المنطقة الحدودية.
إلا أن الرئيس الأميركي ضغط على أنقرة وهددها بتدمير اقتصادها. ما جعل مايك بنس نائب الرئيس الأميركي ينتزع من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقفا للهجوم العسكري على قوات سوريا الديمقراطية.
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