كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي: القوات وجدت أدلة على جرائم حرب أنقرة على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح جيمس جيفري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، مساء يوم الأربعاء، إن قوات أمريكية شهدت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وقال المبعوث الأمريكي لسوريا، خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي، "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي من تركيا لكن هناك تقارير عن وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب".

وأضاف جيفري، أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية، كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

هذا وعارض مشرعون كثيرون من بينهم نواب جمهوريون من أتباع ترامب وكذلك ديمقراطيون قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا، مما أفسح المجال أمام القوات التركية لعبور الحدود لقتال القوات الكردية، التي تساعد القوات الأمريكية منذ سنوات في محاربة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب تعبيرهم.

وكانت تركيا توصلت يوم الخميس الماضي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق نار في منطقة شرق الفرات، التي تشهد عملية عسكرية أطلقتها أنقرة تحت عنوان "نبع السلام" مع الجيش الوطني، شملت المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى رأس العين على الحدود السورية التركية بطول 120 كم وعمق 30 كم داخل الأراضي السورية.

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