كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مكالمة "ترامب" مع قائد قوات سوريا الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، بمظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى تطلعه إلى عقد لقاء معه.

وقال الرئيس الأمريكي: "تحدثت مع مظلوم عبدي، وهو شخص ممتاز، وأعرب عن شكره البالغ على ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد لي على أن تنظيم داعش الإرهابي في قبضة محكمة".

وكشف ترامب، أن عددا قليلا من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الأسرى تمكنوا من الفرار من سجونهم، لكن تم إلقاء القبض على معظمهم بعد مرور وقت وجيز، مضيفا "أنقذنا حياة كثير من الأكراد".

ومن جانبه، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، حسبما أشار مدير المكتب الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي، عبر تغريدته "تحدث عبدي مع الرئيس ترامب وشرح له الانتهاكات، التي قامت بها تركيا للهدنة التي لم تكن ممكنة دون جهوده العظيمة".

وأضاف "عبدي" على لسان بالي، "نشكر الرئيس ترامب على جهوده الكبيرة، التي أوقفت الهجوم الوحشي من قبل تركيا والفصائل الجهادية على شعبنا".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي "وعد بالحفاظ على الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية والدعم طويل الأمد لها في مجالات مختلفة".

Advertisements

ورد ترامب على هذه التصريحات بتغريدة، قال فيها: "شكرا لك جنرال مظلوم على كلماتك اللطيفة ورجولتك، انقل من فضلك أطيب تمنياتي للشعب الكردي، وأتطلع إلى لقائك قريبا".