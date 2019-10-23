كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على "خروج بريطانيا" من التكتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ادلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بموافقتها من حيث المبدأ، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد، حسب ما نقل مصدر أوروبي.
وقال المصدر، بعد اجتماع سفراء الدول ال 27 في بروكسل "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك"، حسب ما نقت وكالة "فرانس برس".
وأضاف "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق، وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".
وأوصى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، زعماء الاتحاد بالموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 أكتوبر حتى 31 يناير من العام المقبل.
وفي حال لم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد فستتم الدعوة لعقد قمة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، إلا ان المصدر، قال إن أعضاء الاتحاد "يفضلون بشدة" اتخاذ قرار مكتوب هذا الأسبوع.
ويعتزم ممثلو الاتحاد عقد اجتماع مرة ثانية الجمعة.
وقال المسؤول "في هذه الأثناء سيواصل الرئيس توسك مشاوراته".
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض في وقت سابق طلب الحكومة مراجعة سريعة لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مما يعرقل إمكانية الخروج في 31 أكتوبر.
وصوت على رفض طلب الحكومة بغالبية 322 صوتا مقابل 308، وكانت الحكومة تريد تصويت مجلس العموم على الاتفاق بحلول ليل الخميس، وهي مهلة اعتبرها النواب أقصر من اللازم لمناقشة نص من 110 صفحات.
الاتحاد الأوروبي
هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وأخرهم كانت كرواتيا، التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
من أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية، ولكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فدرالي حيث أنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.
للاتحاد الأوروبي عدة نشاطات، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو، الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة، احتفل في مارس 2007 بمرور 50 عام على إنشاء الاتحاد بتوقيع اتفاقية روما، حصل الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر 2012، على جائزة نوبل للسلام لمساهمته في تعزيز السلام والمصالحة والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا.
في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك.