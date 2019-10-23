كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي: سندعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستدعم السودان من أجل تطبيع الوضع السياسي الداخلي في البلاد، وتصر على أن يكون نهج المجتمع الدولي تجاه المشكلة السودانية غير منحاز وموضوعي.

وقال الرئيس الروسي، خلال لقاء عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، على هامش أشغال قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة سوتشي، "إننا نعتزم مواصلة تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لتطبيع الوضع، وسوف نستمر في اتباع مسار لضمان أن تكون مقاربات المجتمع الدولي، وقبل كل شيء، أن تكون الدول الغربية تجاه المشكلة السودانية نزيهة وموضوعية، وعلى أساس احترام سيادة واستقلال وسلامة أراضي البلاد".

وأضاف بوتين، "أعلم أنكم تمرون في الوقت الحالي بأهم العمليات السياسية الداخلية، ونعتبر التوقيع على الإعلان الدستوري، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى وتشكيل حكومة انتقالية كخطوات أولى لوضع البلاد على طريق التنمية المستدامة".

وتعد القمة أول حدث علي هذا المستوي في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقررأن تبحث القمة والمنتدي الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق أعمال القمة، سيعقد المنتدي الاقتصادي "روسيا - أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.