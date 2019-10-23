كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكي يشدد على احترام واشنطن لسيادة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح مكتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، أبلغ عادل عبد المهدي باحترام الولايات المتحدة الأمريكية لسيادة العراق، وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بموافقة الحكومة.

وفي وقت سابق أكد الجيش العراقي، على أن كل القوات الأمريكية التي عبرت من سوريا إلى كردستان العراق، حصلت على إذن بالدخول حتى يتسنى نقلها إلى خارج البلاد.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وجرى بحث العلاقات بين البلدين والتأكيد على استمرار التعاون في مواجهة الإرهاب ودعم جهود الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.

وتمت مناقشة التطورات المقلقة في سوريا، تحديدا فيما يتعلق بالإرهابيين السجناء في سوريا واحتمالات هروبهم وتسللهم للأراضي العراقية، إضافة إلى عمليات النزوح نتيجة العمليات العسكرية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على التزام الولايات المتحدة الأمريكية، التام بدعم العراق واحترام سيادته الوطنية والرغبة بتعزيز العلاقات بين البلدين، موضحا أن أي تصريحات إعلامية عن بقاء القوات الأمريكية في العراق غير صحيحة.

هذا وقررت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، سحب قواتها من الأراضي السورية، على الرغم من اعتبار الأكراد السوريين أحد الحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وتنشط "وحدات حماية الشعب" ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين، الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.