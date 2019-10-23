كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرهان والرئيس الروسي يلتقيان على هامش قمة "روسيا - أفريقيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد عادل إبراهيم، وزير المعادن السوداني، مساء اليوم الأربعاء، بأن الوفد السوداني المشارك في قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة.

وجاء ذلك في تصريح وزير المعادن السوداني، اليوم، ردا على سؤال حول الاجتماعات المخطط لها مع الجانب الروسي في سوتشي.

وأضاف إبراهيم: "مساء اليوم سيلتقي وفدنا برئاسة رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونحن معه كوفد مرافق، وبعد قليل نلتقي، وربما نتحدث عن بعض المشاريع، التي نطلبها من الحكومة الروسية" .

وعما إذا كان الجانبان يعتزمان بحث التعاون العسكري وتوريد الأسلحة، قال إبراهيم: "التعاون العسكري موجود منذ زمن، ومعنا وزير الدفاع وهيئة التصنيع الحربي موجودة، وهناك مشاريع قائمة، ويتابعون للتوسع".

وتعد القمة أول حدث علي هذا المستوي في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقرر أن تبحث القمة والمنتدي الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق اعمال القمة، سيعقد المنتدي الاقتصادي "روسيا-أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية.