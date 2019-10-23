كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: ستبقى قوة صغيرة في المواقع النفطية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، على العمل بشكل حثيث على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.
وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في البيت الأبيض: "سترفع العقوبات عن تركيا إلا في حال حدث شيء غير سار، وستبقى قوة أمريكية صغيرة في المواقع النفطية السورية".
كذلك أكد ترامب على أنه تواصل مع المسؤولين الأكراد، وأكدوا له استمرار احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتاً: "أتوقع من تركيا الالتزام بعدم فرار مقاتلي داعش ونحث الدول الأوروبية على استعادتهم".
وشدد الرئيس الأمريكي، قائلاً: "نحن نرحب بمساعدة دول أخرى في إنهاء الصراع على الحدود السورية التركية".
كما انتقد ترامب الإدارة السابقة لعدم احترامها الخطوط الحمراء التي رسمتها في سوريا، مشيراً: "قلت سابقاً إن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى مقاربة مختلفة في سياستها الخارجية".
ووصف الرئيس الأمريكي إقامة منطقة آمنة بأنها "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا".
وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا، وتم إنشاء منطقة آمنة، وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت، والأكراد آمنون وعملوا معنا بشكل جيد، وتم تأمين أسرى داعش المسجونين".
الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".
الاتفاق الأمريكي التركي
وقد وافقت تركيا، يوم الخميس الماضي، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة الرئيس الأمريكي ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.