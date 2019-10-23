كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي: ستبقى قوة صغيرة في المواقع النفطية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، على العمل بشكل حثيث على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في البيت الأبيض: "سترفع العقوبات عن تركيا إلا في حال حدث شيء غير سار، وستبقى قوة أمريكية صغيرة في المواقع النفطية السورية".

كذلك أكد ترامب على أنه تواصل مع المسؤولين الأكراد، وأكدوا له استمرار احتجاز مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، لافتاً: "أتوقع من تركيا الالتزام بعدم فرار مقاتلي داعش ونحث الدول الأوروبية على استعادتهم".

وشدد الرئيس الأمريكي، قائلاً: "نحن نرحب بمساعدة دول أخرى في إنهاء الصراع على الحدود السورية التركية".

كما انتقد ترامب الإدارة السابقة لعدم احترامها الخطوط الحمراء التي رسمتها في سوريا، مشيراً: "قلت سابقاً إن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى مقاربة مختلفة في سياستها الخارجية".

ووصف الرئيس الأمريكي إقامة منطقة آمنة بأنها "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا".

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وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا، وتم إنشاء منطقة آمنة، وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت، والأكراد آمنون وعملوا معنا بشكل جيد، وتم تأمين أسرى داعش المسجونين".