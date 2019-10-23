السعيد يشكر الملك محمد السادس ويدعو لإحياء اتحاد المغرب العربي

في نفس يوم آدائه لليمين الدستورية، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، الوفد المغربي المكون من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، عبر السعيد عن بالغ شكره وتقديره للملك محمّد السادس على مبادرته بإيفاد وفد رفيع المستوى للمشاركة في حفل التنصيب وأكّد في هذا الإطار، على عمق ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، معبّرا عن استعداد تونس الدائم لمزيد تعزيز علاقاتها مع المغرب من خلال إيجاد صيغ وتصورات جديدة للتعاون في كافة المجالات لمواجهة مختلف التحديات وتجسيم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التعاون والتكامل والتضامن.
وأكّد السعيّد على وحدة مصير الشعوب المغاربية، وشدّد على أهمية الدفع بالعمل المغاربي المشترك وتفعيل مؤسسات اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لفتح أفق تعاون جديدة لشعوب المنطقة، وتعزيز الاندماج بين الدول المغاربية.
يشار إلى أن الحضور المغربي رفيع المستوى خلال مراسيم تنصيب السعيد في مقر البرلمان كان ملفتا، حيث خصه نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو بتحية خاصة في كلمته الافتتاحية.
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