دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يلحق أول هزيمة بأجاكس هذا الموسم

مني فريق أجاكس أمستردام الهولندي، بأول هزيمة له، في مجموعات دوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد، على يد فريق تشيلسي الإنجليزي، ضمن ثالث جولات المجموعة الثامنة، والتي جمعت بينهما بملعب ” يوهان كرويف آرينا”.

وبعد شوط اول سلبي النتيجة، سيتمكن الفريق الإنجليزي من تسجيل هدف الانتصار بواسطة البديل، البلجيكي باتشوايي، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

هذه الهزيمة، الأولى له هذا الموسم، أسقطت أياكس من الصدارة، ومنحت الفريق الإسباني، فرصة اعتلاءها برصيد 6 نقاط، مناصفة مع الفريق الهولندي.

وفي المجموعة السابعة، قلب لايبزيغ الألماني تأخره بهدف دون رد في الجولة الأولى، أمام زينيت الروسي، إلى انتصار بهدفين في الجولة الثانية، ليصعد للصدارة، برصيد 6 نقاط.