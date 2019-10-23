"المشتركة" عقب تكليف غانتس: وضعنا حدا لهيمنة نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت القائمة المشتركة أن "حضورها القوي ساهم مساهمة كبيرة في وضع حد لهيمنة بنيامين نتنياهو والليكود على الحكومات المتعاقبة" في إسرائيل، معتبرة أن "المرحلة القادمة تحمل في داخلها تطورات مهمة ومخاطر واضحة"، مشيرة إلى أنها ستتعامل معها بـ"مسؤولية وحكمة".

جاء ذلك في أعقاب تكليف رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، مساء الأربعاء، علما بأن 10 من أصل 13 نائبًا عن القائمة المشتركة في الكنيست، كانوا قد أوصوا على تكليف غانتس بتشكيل الحكومة، في أعقاب الانتخابات في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان "المشتركة" أن "فشل نتنياهو وتكليف بيني غانتس بتشكيل الحكومة القادمة أنهت مرحلة طويلة سيطر فيها نتنياهو على فرص تشكيل الحكومة".

واعتبر البيان أن "موقف القائمة المشتركة وحضورها القوي ساهم مساهمة كبيرة في وضع حد لهيمنة نتنياهو والليكود على الحكومات المتعاقبة التي قادت سياسات فاشلة في كل المجالات الاجتماعية والسياسية ناهيك عن العنصرية والإقصاء والتهميش".

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وأضاف البيان: "يعود الفضل في هذا الموقف الاستثنائي لمئات آلاف الناخبين في مجتمعنا العربي الذين صوتوا للقائمة المشتركة ودعموها".

وتابع "سنبقى أمناء على مصالح مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني وقيمه. وسنعمل كل جهدنا من أجل حقوقنا المدنية والقومية، خصوصًا محاربة العنف والجريمة وتوفير الحياة الآمنة لأبناء مجتمعنا العربي. ولن نتوانى في التصدي لسياسات هدم البيوت وفرض الغرامات العالية على أبناء شعبنا وسائر القضايا الملحة".

وختمت "المشتركة" بيانها بالتشديد على أن "المرحلة القادمة تحمل في داخلها تطورات مهمة ومخاطر واضحة سنتعامل معها بمسؤولية وحكمة، وستبقى بوصلتنا الوطنية والإنسانية حاضرة، وسنتخذ قراراتنا بما يخدم مجتمعنا العربي وشعبنا الفلسطيني".