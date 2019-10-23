الليرة التركية ترتفع بعد رفع العقوبات الأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، مجددا، مساء الأربعاء، متأثرة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفع العقوبات التي فرضها على تركيا نتيجة لإيقافها العملية العسكرية في شمال شرقي سورية.

وكانت العملة ارتفعت في الأيام الأخيرة مع انحسار التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأميركية إثر موافقة أنقرة على وقف عمليتها في سورية ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية في سورية.

وسجلت الليرة 5.7325 مقابل الدولار في تمام الساعة 19:11، مرتفعة نحو 1.3 بالمئة عن مستوى إغلاق يوم الثلاثاء البالغ 5.8100 ليرة ومتفوقة على سائر عملات الأسواق الناشئة.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي 1.94 بالمئة عند الإغلاق يوم الأربعاء، في حين تقدم مؤشر قطاع البنوك التركي 2.27 بالمئة.