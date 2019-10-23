إعفاء وزير الخارجية السعودي من منصبه بأمر ملكي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قرارا رسميا مساء الأربعاء، بعزل وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان في المنصب؛ وذلك بعد أقل من عام على تعيين العساف.

وأصبح العساف، بحسب أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس)، وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء، بعدما كان قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية قبل نحو عشرة أشهر، وتحديدا في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وجاء في الأمر الملكي الصادر عن ديوان سلمان بن عبد العزيز أنه "أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير الخارجية من منصبه. ثانيًا: يعين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية. ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

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كما تقرر أيضا "إعفاء نبيل العمودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر الجاسر بدلا منه"، علما بأن وزير النقل السعودي الجديد، الجاسر، كان قد شغل منصب مدير المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ عام 2014.

وعين العساف وزيرا للخارجية السعودية، في كانون الأول/ ديسمبر 2018، بعد أن كان ضمن الشخصيات السعودية النافذة التي تم توقيفها بأمر ملكي في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، للتحقيق في اتهامات بفساد مالي.

ووزير الخارجية السعودي الجديد، بن فرحان، شغل منصب سفير بلاده لدى ألمانيا، منذ شباط/ فبراير الماضي، كما شغل منصب كبير المستشارين في سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة الأميركية.