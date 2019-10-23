وزير الإعلام اللبناني: أجندات خارجية وداخلية تدفع للاحتكاك بالجيش

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/10/23 10:29 م بتوقيت أبوظبي
وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح
قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، الأربعاء، إن هناك أجندات خارجية وداخلية تدفع المحتجين لاستمرار قطع الشوارع والاحتكاك بالجيش.
وأضاف الجراح، خلال تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، أن "تعبير الشعب عن مطالبه مقبول، ولكن تطوير الاحتجاجات إلى قطع الشوارع أمر خطير".
وقال إن الورقة الاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اللبنانيين راعت مطالب المحتجين إلى الحد الأقصى.
وتابع أن "الحريري طلب من الجيش فتح الطرقات وضمان أمن المظاهرات في الساحات العامة".
وفي وقت سابق، الأربعاء، دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المتظاهرين إلى فتح الطرق والحفاظ على الأمن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد تردي الأوضاع المعيشية.
وشدد الحريري، في بيان، على ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون العديد من الطرق الرئيسية.
وأشار البيان إلى أن الحريري اجتمع في "بيت الوسط" مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.
بيان الحريري جاء عقب تأكيد الجيش اللبناني التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، ووقوفه إلى جانب مطالب المحتجين الحياتية.
ودعا الجيش، عبر حسابه على موقع "تويتر"، المتظاهرين إلى ضرورة عدم قطع الطرق وغلقها أمام حركة تنقل المواطنين، وتجنب استغلالهم في أي أعمال شغب.
وأوضح أنه يعمل على فتح الطرق لتسهيل وصول الحاجات الأساسية من مواد طبيّة وغذائية ومحروقات وغيرها.
واستمر توافد المتظاهرين، الأربعاء، على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
ومساء الخميس الماضي، اندلعت المظاهرات عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي.
وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.
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