الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء بريكست بلا موعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر أوروبي، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد موعد.



وتابع المسؤول بعد اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل: "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك".

وأضاف: "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد لتجنب بريكست من دون اتفاق. وما زالت مدة التمديد قيد النقاش".

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ووافق مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء، بأغلبية 329 صوتا على الإطار القانوني لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون مع التكتل.

وبعد دقائق صوت العموم البريطاني في الجدول الزمني، حيث رفض الأغلبية طلب رئيس الوزراء الإسراع في التصويت على موعد تطبيق بريكست المقرر تطبيقه وفقا لخطة الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وعقب التصويت، أوصى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالموافقة على تأجيل جديد للموعد المحدد لخروج بريطانيا من التكتل.