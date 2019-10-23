إنترفاكس: شركة "لوك أويل" الروسية تنسحب من مشروع للتنقيب عن الغاز بالسعودية

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بان "شركة "​لوك أويل​" الروسية تنسحب من مشروع ضخم للتنقيب عن ​الغاز​ في ​السعودية​ لعدم جدواه اقتصاديا"، موضحةً أن "الشركة ستنقل حصتها البالغة 80 في المئة من المشروع إلى شركة "​أرامكو​"، مشيرةً إلى أن "السلطات السعودية لم توفر الظروف لجعل المشروع مجديا اقتصاديا".

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