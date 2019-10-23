إسبر: قواتنا المنسحبة من سوريا تدخل وتنسحب من أراضي العراق بإذن بغداد وموافقتها

أوضح ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ ان "قواتنا المنسحبة من ​سوريا​ تدخل وتنسحب من الأراضي العراقية بإذن ​بغداد​ وموافقتها"، مشيراً إلى أن "أي تصريحات إعلامية عن بقائها في العراق غير صحيحة".

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