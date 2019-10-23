نقابة الممرضين: لتسهيل مرورهم الى المراكز الصحية والمستشفيات

طلبت ​نقابة الممرضات والممرضين​ في بيان، "تسهيل مرور ومساعدة الممرضات والممرضين للوصول الى المراكز الصحية و​المستشفيات​، وذلك لمتابعة خدماتهم لجميع المواطنين".

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