توجهت مسيرة احتجاجية منذ قليل من ​ساحة الشهداء​ إلى المرفأ تحت المظلات الحمراء. هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين ​القوى الامنية​ والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مسيرة احتجاجية من ساحة الشهداء إلى المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.