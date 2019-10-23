نفت مصادر بنك "عوده" لـ"النشرة" نفيًا قاطعًا تدخله بأي عمل متعلق بإثراء غير مشروع حسب ما ورد في احالة جانب ​النيابة العامة​ في ​جبل لبنان​، واكد المصرف التزامه بتطبيق القوانين والتعاميم المرعية الإجراء، وسيقوم البنك بممارسة حقوقه أمام ​القضاء​ المختص مع تأكيده على احترامه الدائم له وحسن سير أعماله خدمة للعدالة ومصلحة الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بنك عوده نفى عبر "النشرة" نفيا قاطعا تدخله بأي عمل متعلق بإثراء غير مشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.