المدارس الكاثوليكية تعلن الاقفال يوم غد الخميس وحتّى إشعار آخر

أعلنت الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة في بيان انه "يستمر إقفال ​المدارس​ الكاثوليكيّة يوم غد الخميس وحتّى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة الجميع، مع احترام حريّة تقدير المواقف المتنوّعة التي تمليها الاعتبارات المناطقية الخاصّة".

هذا وتستمر منذ يوم الخميس الماضي التظاهرات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي شهدت مواجهات بين ​القوى الامنية​ والمتظاهرين ورفضا للاجراءات التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ خلال الجلسة التي عقدت يوم الاثنين في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​.