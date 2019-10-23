اهالي رميش رفعوا الصلوات على نية الشعب اللبناني

رفع أهالي ​بلدة رميش​ في قضاء ​بنت جبيل​ الصلوات على نية الشعب ال​لبنان​ي في باحة مزار ​مار شربل​ في حضور حشد من فاعليات البلدة والاهالي وأضاؤوا الشموع ودعوا ليبقى لبنان موحدا سليما من الشر والأذى.

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