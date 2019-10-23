صحناوي: ضغط الشارع يزيد قوتنا من أجل التغيير والاصلاح

رأى عضو تكتل "لبان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​ في حديث تلفزيوني أن "الشعب يعبر عن رأيه ويمارس ضغطا على السلطة السياسية، وأنا مع ان يعطي هذا الضغط مفعولا أكبر وأكبر لكن من دون ​قطع الطرقات​ وشلّ البلد، هذا الأمر لا نقبل به لأن هناك عدة أمور في المقابل تعرقلت".

ولفت إلى ان "قطع الطرقات يؤذي التحرك الشعبي الذي يتم في ​ساحة رياض الصلح​، ونحن نناشد المتظاهرين العودة إلى ساحة الاعتصام وعدم شل البلد".

وأكد ان "ضغط الشارع يفيدنا بتحقيق المطالب التي نريدها في ​المجلس النيابي​ ويزيد قوتنا من أجل التغيير والاصلاح".