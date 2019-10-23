صحناوي: ضغط الشارع يزيد قوتنا من أجل التغيير والاصلاح

رأى عضو تكتل "لبان القوي" النائب نقولا صحناوي في حديث تلفزيوني أن "الشعب يعبر عن رأيه ويمارس ضغطا على السلطة السياسية، وأنا مع ان يعطي هذا الضغط مفعولا أكبر وأكبر لكن من دون قطع الطرقات وشلّ البلد، هذا الأمر لا نقبل به لأن هناك عدة أمور في المقابل تعرقلت".
ولفت إلى ان "قطع الطرقات يؤذي التحرك الشعبي الذي يتم في ساحة رياض الصلح، ونحن نناشد المتظاهرين العودة إلى ساحة الاعتصام وعدم شل البلد".
وأكد ان "ضغط الشارع يفيدنا بتحقيق المطالب التي نريدها في المجلس النيابي ويزيد قوتنا من أجل التغيير والاصلاح".
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