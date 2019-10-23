رجل يتحصن بمتحف في فرنسا.. ويهدد بـ"الجحيم"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر من الشرطة الفرنسية تحيط بالمتحف

وتقول إحدى العبارات الظاهرة خارج المبنى "المتحف سيتحول جحيما".

وذكرت الشرطة الفرنسية أن شخصا واحدا أو شخصين اقتحما ليلة الأربعاء المكان، ويرفض أو يرفضان الاستسلام أو التحدث إلى قوات الأمن المنتشرة.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه لم يتضح ما إن كان الرجل مسلحا أو إن كان يحتجز أي رهائن، فيما أوضحت الشرطة أن وحدة خاصة تنفذ عملية في الموقع.

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وتواجه فرنسا منذ أعوام عدة صعوبات في كيفية التعامل مع كل من المتشددين المحليين والأجانب، عقب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، فيما يقول المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا.

ولقي أكثر من 230 شخصا حتفهم في فرنسا في الأعوام الأربعة الماضية من جراء هجمات نفذها متشددون، لا سيما في نوفمبر 2015، بعد ضربات منسقة في أنحاء العاصمة باريس.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تلك الهجمات، التي شارك مقاتلون من مواليد فرنسا في تنفيذها.