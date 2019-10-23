شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الاقتراحات" توافق على تركيب كاميرات بمطابخ المطاعم الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سمير البطيخى، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى، وافقت على الاقتراح الذى تقدم به بشأن إلزام المطاعم الكبرى بتركيب كاميرات مراقبة فى المطابخ، على أن يكون من ضمن اشتراطات الترخيص او تقنين الأوضاع للمحال العامة تركيب الكاميرات.

وأوضح البطيخى، أن هذا المقترح يهدف لتحسين الخدمة المقدمة ومتابعة كافة ما يجرى داخل المطابخ فى الغرف المغلقة، على أن تكون عملية إعداد الطعام مرئية أمام الجميع، ومن لم يلتزم بذلك لن يحق له الحصول على الترخيص، أو يستطيع تقنين وضعه وفقا للقانون الجديد، لافتا إلى أن المقترح لاقى استحسان ممثل وزارة التنمية المحلية.

وشدد البطيخى، على ضرورة شن حملات مفاجئة على المطاعم للتأكد من سلامة المنتجات والأطعمة المقدمة، لافتا إلى أن أن الفترة الأخيرة شهدت اغلاق عدد من المطاعم بعد ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى مطابخها، ونتيجة أن المطبخ بعيد عن أماكن تناول الطعام يستحيل على المواطنين الوقوف على طريقة إعداد الطعام، واللحوم والأغذية المستخدمة، والأشخاص القائمين على الأمر، ولهذا كانت الرقابة والتفتيش المفاجئ هو الحل الوحيد لاكتشاف مثل هذه الوقائع.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تركيب كاميرات مراقبة فى المحال العامة أصبح الزامى بموجب القانون، وبعد الموافقة على المقترح أصبح تركيب كاميرات فى المطبخ ايضا من اشتراطات الترخيص، حتى يشاهد المواطنين طريقة إعداد الطعام، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة، والأشخاص القائمين على إعداد الطعام، وهذا اعمالا لمبدأ الشفافية.