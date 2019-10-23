مدرب غلاطة سراي يدافع عن بلهندة بعد “تلاسنه” مع الجماهير وهذا ما صرح به

وقف التركي فاتح تريم، مدرب فريق غلاطة سراي التركي، موقف المدافع على لاعبه المغربي، يونس بلهندة، بعد التلاسن الذي حدث له مع جماهير الفريق، أمس الثلاثاء، في المباراة لتي جمعته بريال مدريد، ضمن منافسات دوري أبطال أروبا، وانتهت بهزيمة الأتراك بهدف دون رد.

وقال تيريم في الندوة الصحفية، التي تلت المباراة إنه لم يتفهم لماذا قامت الجماهير بتلك الحركة اتجاه اللاعب، ” هذا الأمر لا يحدث عادة، نحن في حاجة إلى مناصرين وليس إلى متفرجين، هذه الأمور لا يمكنها أن تصدر عادة من عشاق النادي، لقد كنا أمام ريال مدريد وكنا في حاجة إلى الدعم والتشجيع وليس إلى الصفير”.

وقام مدرب الفريق، بتغبير يونس بلهندة، في الدقيقة 66، فتعرض لوابل من صافرات الاستهجان من طرف جماهير فريقه، انتقادا للأداء الذي قدمه، خاصة في الجولة الثانية، وهو الأمر الذي رد عليه بلهندة بالسب والشتم، والتلفظ بكلمات نابية.