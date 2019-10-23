البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة المولودية والوداد

حسم التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، مباراة فريق مولودية وجدة أمام ضيفه الوداد الرياضي، اليوم الأربعاء، في مواجهة مؤخرة عن مباريات الأسبوع الرابع من البطولة الاحترافية.

وكان الفريق الأحمر سباقا لزيارة الشباك بواسطة اللاعب اسماعيل الحداد، الذي لم يمهل أصحاب الآرض أكثر من 16 دقيقة ليدون الهدف الأول لفريقه.

وتمكن سندباد الشرق، من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء، عدل منها إسماعيل العماري الكفة للمولودية، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

ولم يطرأ أي تغيير على النتيجة خلال الجولة الثانية من اللقاء، الذي احتضنته أرضية الملعب الشرفي بوجدة، وعرف حضورا جماهيريا كبيرا، ليعلن عبد العزيز لمسلك عن نهاية المباراة باقتسام النقاط بين الفريقين.

وعقب هذا التعادل، ارتقى مولودية وجدة لوصافة الترتيب رافعا رصيده للنقطة السادسة، مناصفة مع أولمبيك خريبكة، بينما قفز الوداد للمركز الخامس بمجموع أربع نقاط، علما أن الفريق البيضاوي مازال منقوصا من مباراتين.