النجم المصري أحمد وفيق: لهذا أجريت عملية جراحية في المغرب

كشف الفنان المصري أحمد وفيق، سبب إجرائه عملية جراحية في المغرب، إذ خضغ مضطرا إلى جراحة على مستوى الأحبال الصوتية في الدارالبيضاء.

وقال أحمد وفيق في حديثه مع “اليوم24″، إن اختياره للمغرب لإجراء عمليته الجراحية، لم يكن مخططا له مسبقا، لكن وضعه الصحي ازداد صعوبة، وهو في زيارة للملكة، فنصحه أصدقاؤه، ومعارف ببروفيسور معروف.

وأبرز وفيق أنه كان ينوي إجراء العملية الجراحية في مصر، أو في العاصمة الفرنسية باريس، لكنه في النهاية أجراها في المغرب، نظرا إلى الأسباب السابق ذكرها.

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وطمأن وافيق جمهوره، وقال إنه حالته الصحية في تحسن، بعد نجاح العملية الجراحية.

وتربط وفيق علاقة مميزة بالمغرب، إذ إنه يزوره عدة مرات في السنة، علما أن زوجته فرنسية من أصول مغربية.