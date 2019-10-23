غانتس يتسلم كتاب التفويض لتشكيل الحكومة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كلّف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم، الأربعاء، رسميًا، رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، بتشكيل الحكومة المقبلة، في محاولة للخروج من أطول مأزق سياسي في إسرائيل.

وتسلم غانتس كتاب التفويض بتشكيل الحكومة الجديدة رسميا من الرئيس الإسرائيلي، الذي عبّر عن قناعته بأنه "فرصة تشكيل الحكومة لا تزال ممكنة"، فيما شدد غانتس على أنه سيسعى إلى إقامة ما وصفها بـ"حكومة مصالحة وطنية"، فيما أبقى على خيار تشكيل حكومة تضم الحريديين قائما.

وقال ريفلين في مؤتمر صحافي مشترك مع غانتس: "يتعين على الأحزاب السياسية تقديم تنازلات لتسهيل عملية تشكيل الحكومة"، وأضاف "لقد اقترحت مخططًا يهدف إلى تمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة".

وتابع: "الخطوط العريضة التي اقترحتها ليست مثالية، لكنها تسعى إلى تمهيد الطريق لتشكيل حكومة"؛ ووعد ريفلين بأنه سيبذل ما في وسعه لـ"تفادي انتخابات جديدة".

بدوره، وعد غانتس بـ "محاولة تشكيل حكومة وحدة ليبرالية"، معربًا عن تفاؤله بفرصه لتشكيل الحكومة، وأضاف أن "البلاد بأكملها تنتظر منا وضع إنهاء حالة الفوضى السياسية".

وقال: "في هذا الموقف المهم بالتحديد، يجب على المرء أن يحذر من أولئك الذين يرون فقط صلاحياتهم الشخصية أمام أعينهم"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الذي سبق واتهمه غانتس بالسعي إلى التفاوض على ائتلاف يضمن له حصانة من الملاحقة القضائية في قضايا فساد.

وأكد غانتس أنه يعتزم الاتصال بنتنياهو ويقترح عليه أن يكون جزءًا من حكومة الوحدة، فيما تجنب ذكر إمكانية التناوب مع نتنياهو على منصب رئاسة الحكومة، وفقا للخطة التي طرحها الرئيس الإسرائيلي، خلال خطابه.

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وشدد غانتس على أن "أي شخص سيقود إسرائيل لانتخابات مدمرة ثالثة أخرى من أجل مصالحه الشخصية، سينتهي به الأمر ويختفي من الخريطة السياسية"، ملمحًا في هذا الصدد إلى نتنياهو، الذي يصر على الشراكة مع كتلة اليمين، ويرفض التفاوض باسم الليكود منفصلا عن المعسكر.

وقال غانتس "علينا أن نتصرف بمسؤولية حيال المواطنين وتجنب انتخابات جديدة"، مؤكدا أن ثمة مكانا "لجميع مكونات المجتمع الإسرائيلي" في الحكومة التي يسعى إليها.

وفي هذا السياق، أفاد الصحافي في القناة 12 الإسرائيلية، عميت سيغل، بأن غانتس تواصل مع رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، فور تسلمه التفويض، وشدد غانتس خلال المحادثة على نيته بتشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، واتفق الطرفان على الاجتماع خلال الفترة القصير المقبلة، وتحديد جلسة تضم طاقمي التفاوض لبحث إمكانية تشكيل الحكومة.

فيما ذكرت القناة، أن غانتس تواصل كذلك مع رئيس حزب العمل، عمير بيرتس، واتفق الطرفان على الاجتماع خلال الفترة المقبل لبحث شروط كتلة "العمل - غيشر" للانضمام لحكومة برئاسة غانتس.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من حزب "كاحول لافان"، مع طاقم الليكود، في الساعة الخامسة من مساء يوم غد، الخميس، وفق بيان صدر عن الليكود، جاء في أعقاب اجتماع نتنياهو بقادة أحزاب "كتلة اليمين".

ورغم فرصه الضئيلة بالنجاح في المهمة، تنتظر غانتس مهلة 28 يوما لخوض التحدي بتشكيل الحكومة، وإلا سيطلب ريفلين من الكنيست تسمية مرشح ثالث لتشكيلها؛ وفي حال فشل ذلك، تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة ستكون الثالثة في أقل من عام.