كشف 72 نوع تعذيب يمارسه النظام السوري ضد معتقليه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرا، الإثنين الماضي، أدرجت فيه 72 أسلوب تعذيب وحشي لا يزال النظام السوري يمارسها ضد المعتقلين في معتقلاته التي شهدت مقتل الآلاف منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وطالبت المؤسسة الكونغرس الأميركي بإقرار مشروع "قيصر" كنوع من المحاسبة بعد تعرفها على هوية 801 شخصا من الذين ظهروا في صور قيصر المسربة.

ووزع التقرير الحالات الـ801 بحسب المحافظات وكانت النسبة الأعلى من الضحايا الذين تعرفنا على هوياتهم من نصيب محافظة ريف دمشق بـ 65.42 بالمئة، تليها محافظة درعا بـ 25.84 بالمئة، وثالثا محافظة حمص بـ 2.62 بالمئة.

ويشير التقرير إلى أن 1.2 مليون سوري على الأقل، تعرضوا لتجربة الاعتقال المأساوية، في سجون النظام السوري منذ عام 2011، منهم 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري.

وسجّل التقرير مقتل 14 ألف مُعتقل سوري نتيجة التعذيب منذ آذار/ مارس 2011، في معتقلات النظام، بينهم 185 قُتلوا منذ مطلع العام الجاري.

وأكد التقرير أن النظام السوري لم يعترف بعمليات التعذيب ولم يجري أي تحقيق في أي منها، بل دعم الضباط الذين أصدروا أوامر التعذيب ومنحهم مناصب عالية وسخَّر مؤسسات الدولة لاستكمال ماكينة التعذيب عبر تسجيل المتوفين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز في دوائر السِّجل المدني على أنهم متوفون متجاوزاً بذلك قانونه الخاص.

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وأُجري التقرير حول أساليب التعذيب، بناء على شاهدات 20 ناجيا من معتقلات النظام، تعرضوا لشتى أنواع التنكيل أثناء اعتقالهم، مؤكدا أن التعذيب طال جميع أطياف المجتمع السوري.

واستندت التقرير إلى وثائق المؤسسة حول الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري والتعذيب، مستعرضا أبرز المسؤولين عن عمليات التعذيب سعيا لملاحقتهم وإدانتهم.

وصنف التقرير أنماط التعذيب ضمن سبعة محاور أساسية، تتفرع لأساليب ثانوية، تُشكل بالمجمل 72 أسلوب تعذيب متَّبع من قبل النظام السوري بحق المحتجزين، منوهاً إلى إمكانية وجود أساليب أخرى لم يتم التَّعرف عليها وتوثيقها، وأكَّد التقرير أن المعتقل قد يتعرض إلى أساليب تعذيب متنوعة وعديدة خلال جلسة تعذيب واحدة.

وتتراوح أنماط التعذيب بين الجسدي ويشمل 39 أسلوبا، والإهمال الصحي وظروف الاحتجاز القاسية، ويشمل ستة أساليب، والعنف الجنسي ويضم ثمانية أساليب، والتعذيب في المشافي العسكرية وتضمَّن 9 أساليب، إضافة إلى أعمال السخرة وظاهرة الفصل.