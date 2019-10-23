شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 40 طناً من المساعدات الإغاثية لسكان شبوة والان مع التفاصيل

قدمت دولة الإمارات 40 طنا من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود بمحافظة شبوة للمساعدة في تطبيع حياتها بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.

وتفصيلا وزع فريق الهلال الأحمرالإماراتي 300 سلة غذائية على سكان منطقة عزان بمديرية ميفعة، استفاد منها 1920 فرداً الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا.

وكان الهلال الأحمر وزع مع بداية "عام التسامح" 31.925 سلة غذائية بمعدل 1800 طن استهدفت 150.379 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.