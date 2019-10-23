افاد مصدر امني، الاربعاء، بأنه تم تكليف اللواء توفيق احمد بادارة مهام قيادة شرطة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر تكليف اللواء توفيق احمد بادارة مهام قيادة شرطة بغداد، لحين تسمية قائد شرطة جديد". يذكر ان اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في التظاهرات اوصت في تقريرها النهائي الذي اعلن يوم امس، باعفاء قائد شرطة بغداد اللواء صلاح مهدي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكليف اللواء توفيق احمد بادارة مهام قيادة شرطة بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.