التشكيل الرسمي.. برشلونة يتسلح بالـ MSG أمام سلافيا براغ

رياضة 2019-10-23 | 19:59 986 مشاهدة كشف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة سلافيا براغ التشيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: حراسة المرمى: مارك تير شتيجن. Advertisements الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا. الوسط: أرثر، دي يونج، بوسكيتس. الهجوم: ميسي وسواريز وجريزمان. وتواجد على دكة الاحتياط كل من نيتو، راكيتيتش، توديبو، فيدال، ديمبلي، فيربو جونيور وأنسو فاتي.



ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بينما سلافيا براغ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويحتل برشلونة وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بينما سلافيا براغ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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