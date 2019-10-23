قائد شرطة الديوانية: اكثر من 10 آلاف منتسب سيشارك بحماية المتظاهرين

أعلن قائد شرطة الديوانية العميد داخل الحجامي، الاربعاء، عن مشاركة اكثر من عشرة آلاف منتسب بحماية المتظاهرين ومؤسسات الدولة خلال تظاهرات الجمعة المقبلة.
وقال الحجامي في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات حفظ القانون نزلت اليوم في اول ممارسة لها استعدادا لتظاهرات الخامس والعشرون من تشرين اﻻول"، مبينا أن "هذه القوات خضعت الى أقصى درجات ضبط النفس واستيعاب غضب الجماهير والمتظاهرين لتجنب اي احتكاك معهم وستكون من أولوياتها حماية المتظاهرين وحفظ ارواح المواطنين في الدرجة الأولى وتاتي بعدها حماية الممتلكات العامة والخاصة".
وأشار قائد شرطة الديوانية الى أن "القوات الامنية في حالة انذار قصوى وسيشارك اكثر من عشرة آلاف منتسب في حماية المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن "القوات في الخط الامامي مع المتظاهرين لن تحمل اي سلاح وان المتظاهرين ابنائنا وسنقوم بتوفير الحماية لهم".
وأشار قائد شرطة الديوانية الى أن "القوات الامنية في حالة انذار قصوى وسيشارك اكثر من عشرة آلاف منتسب في حماية المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة"، مؤكدا أن "القوات في الخط الامامي مع المتظاهرين لن تحمل اي سلاح وان المتظاهرين ابنائنا وسنقوم بتوفير الحماية لهم".
ومن المتوقع ان يخرج آلاف المواطنين يوم الجمعة المقبلة المصادف الـ 25 من تشرين الأول الحالي في تظاهرة كبيرة بعدد من محافظات العراق للمطالبة بالاصلاح وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
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