محامون يخرجون بمسيرة احتجاجية مؤازرة لمطالب الشعب وتظاهراته

خرج مئات المحامين العراقيين، اليوم الأربعاء، في مسيرة ٱحتجاجية مطالبة بالإستجابة لنداءات الشعب العراقي ومؤازرة للمتظاهرين. وقال مراسل الخليج 365، ان المسيرة جرت بحضور نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي وأعضاء مجلس النقابة وبمشاركة المئات من المحامين من غرف بغداد والمحافظات كافة. واضاف المراسل ان المحامين طافوا شوارع العاصمة بغداد، حيث ردووا الهتافات الرافضة للفساد والمطالبة بسيادة القانون ومحاكمة سراق المال العام.



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