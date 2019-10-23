مقتل واصابة 10 اشخاص بنزاع عشائري جنوب شرق ميسان

اعلن رئيس مجلس قضاء الكحلاء في ميسان ميثم الغنامي، الاربعاء، عن سقوط 10 اشخاص بين قتيل وجريح بنزاع عشائري جنوب شرق المحافظة.

وقال الغنامي في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان بسبب ثائر قديم، ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص واصابة ستة اخرين".

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واضاف ان "قوات امنية توجهت الى تالمنطقة للسيطرة على الموةقف"، مشيرا الى ان "اطلاق النار ما زال مستمرا لغاية الان".

يذكر أن المحافظات العراقية تشهد بين فترة واخرى نزاعات عشائرية، فيما تتطور في بعض الحالات الى المواجهة المسلحة، بحسب مصادر امنية.