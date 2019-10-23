الصافرة العراقية.. تفوق آسيوي وتراجع محلي

امس الاول، شهدت مباراة القوة الجوية والكهرباء حالة تحكيمية اثارت الجدل كثيراً بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لفريق الكهرباء من قبل الحكم الدولي زيد ثامر، فيما تلقى الوسط الرياضي، مساء اليوم، انباءً سارة بعدما اناط الاتحاد الاسيوي مهمة قيادة مباراة ذهاب دوري أبطال آسيا الى الحكم الدولي عي صباح.وفي هذا الصدد، قال الحكم الدولي السابق رعد سليم في حديث للسومرية نيوز، إن "التباين في مستويات الحكام محلياً وآسيوياً يعود الى ثلاثة اسباب رئيسية، ساهمت بشكل كبير في التأثير على مستوياتهم محلياً".

واضاف أن "السبب الاول يعود الى الضغوط التي يواجهها الحكام محلياً من قبل جماهير وادارات الاندية لاسيما الجماهيرية، في حين ان هذا الامر ليس متواجداً بالبطولات الآسيوية، كون الفريقين من بلدين مختلفين".



واوضح أن "السبب الثاني، يتمثل بالازمة المالية التي يعاني منها الحكام، خاصة بتأخر استلام اجورهم من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، وهذا الامر ايضاً غير متواجد آسيوياً".

واضاف الحكم الدولي السابق، أن "السبب الثالث يعود الى لجنة الحكام في اتحاد الكرة، فاللجنة لا تُقيم الحكام او تنظم دورات عمل بعد وقبل المباريات، هذا الامر ايضاً يختلف آسيوياً، حيث يعقد الاتحاد القاري ورش عمل ودروات بين الفترة والاخرى".

وعن الحلول، اكد سليم أن "من ضمن الحلول التي من الممكن ان تساهم في وضع حد لاخطاء الحكام، هو تغيير اللجنة في اتحاد الكرة وكذلك تخصيص ميزانية ثابتة لرواتبهم بالاضافة الى اقامة ندوات تثقيفية وورش عمل لتقييم اداءهم في المباريات ومحاسبتهم على الاخطاء".

يذكر ان الحكم الدولي، علي صباح دخل التاريخ الاسيوي، حيث سيقود مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني ستقام على استاد جامعة الملك سعود في السعودية في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل.

