قائد أمريكي: سنتدخل بكل قوة ضد إيران عند الحاجة

قال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الأربعاء، إن بلاده لا تسعى إلى حرب مع إيران لكنها ستتدخل بكل قوة لحماية حلفائها وأصدقائها في الخليج العربي.

وأكد ماكنزي، خلال كلمته في المؤتمر الـ٢٨ للعلاقات العربية الأمريكية لصناع القرار، أن إيران تشكل خطرا على المجتمع العالمي، ويجب أن يركز العالم على أفعالها وأن نستعد لما هو غير متوقع منها.



وأكد قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أن "أي حرب في منطقة الخليج العربي مع شركاء الولايات المتحدة ستكون واشنطن شريكة فيها بكل قوتها البرية والبحرية والجوية وعبر الفضاء وكذلك حرب الإنترنت".



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وأشار ماكنزي إلى أن استقرار الشرق الأوسط يعني استقرار العالم، موضحا أن التهديد الأكبر في الشرق الأوسط هو التهديد الإيراني، حيث إن إيران تعمل على تطوير أسلحة نووية.



وأكد "نتابع عن كثب استهداف إيران لحلفائنا، والنظام الايراني جار سيئ لجيرانه في الشرق الأوسط".



وأضاف ماكنزي أن ما وصفه بـ"درس ١١ هجمات سبتمبر 2001" من تنظيم القاعدة في أفغانستان أوضح لنا أن الإرهاب قد يأتي من أي مكان في العالم، وبالتالي نحن نضع أفعال وتحركات إيران تحت المتابعة، وسوف نتدخل في الوقت المناسب.



واستطرد قائد القوات المركزية الأمريكية أن "سياسة الضغط على إيران تأتي بثمار جيدة، والنظام الإيراني تحت ضغط كبير من المجتمع العالمي".

