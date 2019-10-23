يوسف العتيبة: الإمارات تؤمن بالدبلوماسية لدعم استقرار المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن: "إن الإمارات تؤمن بالحوار والدبلوماسية لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح العتيبة في كلمته خلال المؤتمر الـ٢٨ للعلاقات العربية الأمريكية لصناع القرار أن الحل السلمي يعد نهجا تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع الأزمات والمشكلات حتى نرى مستقبل أفضل للعالم.





وأشار سفير الإمارات لدى واشنطن، موجها حديثة إلى الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، إلى أن الإمارات وأمريكا شركاء في محاربة الإرهاب المتنقل.



بدوره قال الجنرال ماكنزي: "إنه كان في زيارة للسعودية أمس الثلاثاء لدراسة الخيارات المتاحة لاستقرار الشرق الأوسط"، مؤكدا أن استقرار الخليج العربي هو استقرار للسلام والأمن العالمي.

