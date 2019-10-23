مبعوث ترامب: أدلة على جرائم حرب لتركيا في سوريا

قال جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، الأربعاء، إن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.



وأكد جيمس جيفري خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي أن هناك تقارير عن وقائع عديدة.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية، كما قال إن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله جيفري وماثيو بالمر، النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في افتتاح جلسة الاستماع "كيف تتصرف الولايات المتحدة بشكل أخرق ومخزٍ ويتناقض مع قيمنا إلى هذا الحد".

وأكد جيفري أيضا ما جاء في بيان وزير الدفاع مارك إسبر بأن أكثر من 100 من مقاتلي تنظيم داعش هربوا. وقال في جلسة الاستماع: "لا نعلم أين هم".

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وكان جيفري قال في شهادته أمام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء: "إن عشرات من المسلحين هربوا من السجن منذ بدء الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا قبل نحو أسبوعين".





وأمس الثلاثاء، بحث خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهام السلطات الكردية لتركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية في شمالي سوريا.

وقالت المنظمة في بريد إلكتروني: "يشارك خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تقييم مدى تطور الوضع في شمالي سوريا".

وأوضحت المنظمة، ومقرها في لاهاي، أنها مستمرة في مراقبة الوضع، دون مزيد من التفاصيل.

واتهمت الإدارة الذاتية الكردية تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم والفوسفور الأبيض في هجومها الذي شنته في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا.

ونشر مسؤولون أكراد على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر أطفالا مصابين بحروق يمكن أن تكون ناجمة عن هذه الأسلحة، بحسب طبيب في محافظة الحسكة.