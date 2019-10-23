اجتماع عربي لدعم "أونروا" ماليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتضن مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اجتماعا بمشاركة مجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والمسؤولين عن شؤون التربية والتعليم في "الأونروا". وطالب المشاركون المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي لوكالة "الأونروا" للاستمرار في تأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية بالأراضي الفلسطينية، وإدخال المواد اللازمة لبناء المدارس والمؤسسات التربوية. ودعا المجتمعون للضغط على إسرائيل لرفع الحصار الخانق عن قطاع غزة وانتهاكاته المتواصلة بحق أبناء اللاجئين الفلسطينيين ووجهوا دعوة للدول المانحة لزيادة مواردها وتسديد التزاماتها لوكالة "الأونروا" حتى تتمكن "الأونروا" من تأدية خدماتها على أفضل وجه.

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