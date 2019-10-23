حمدوك: نعمل على تطبيق شعارات الثورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان أن الثورة مستمرة، وأنه يعمل على تطبيق شعاراتها عمليا.

وأضاف حمدوك، في تغريدات عبر تويتر،: "نعيش اليوم لحظة فريدة بعد زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي؛ لأن أكثر من 7 سنوات كانت عصيبة على أهلنا وهم يعانون ويحصلون على الغذاء والماء النظيف والدواء بصعوبة".

وتابع: "حانت لحظة نقول فيها إن للسلام أغصانا تنمو في مناطق الحرب".

ولفت إلى أن "هذا حدث بفضل الجهود المتضافرة للحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال مع اهتمام الأشقاء في جنوب السودان".

وكان رئيس الوزراء السوداني أكد أن قضية السلام محورية للحكومة، ومن أهم مطالب الثورة، مشيرا إلى أن عملية التغيير مستمرة، والثورة بحاجة لجهد عظيم لتحقيق أهدافها كاملة.