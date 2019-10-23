إسبر: القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن بغداد

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أكد أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وأن القوات الأمريكية تدخل العراق وتغادره بإذن من بغداد.

ونقل مكتب عبدالمهدي عن إسبر قوله: "إن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تدخل وتغادر الأراضي العراقية بإذن وموافقة الحكومة العراقية، وإن أي تقارير إعلامية عن بقائها في العراق ليست صحيحة".

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كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد وصل إلى بغداد في زيارة لم يكشف عنها مسبقا، وذلك وسط تساؤلات بشأن المدة التي سيمكثها الجنود الأمريكيون المنسحبون من شمال شرق سوريا داخل العراق.

وجاءت زيارة إسبر عقب اتفاق أنقرة وموسكو، أمس الثلاثاء، على نشر قوات سورية وروسية شمالي شرق سوريا لوقف العدوان التركي على المنطقة ذات الأغلبية الكردية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر سحب ألف جندي إضافي، كانوا لا يزالون في الشمال السوري، بعد إعلان سحب عشرات من القوات الخاصة التي كانت تقاتل تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية.